Умер заразившийся коронавирусом мэр Каракаса

Умер мэр венесуэльской столицы Каракас Дарио Вивас. Об этом в Twitter написал генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб.

70-летний градоначальник скончался после того, как в середине июля заразился коронавирусом. «С глубоким сожалением мы получили печальное известие о смерти нашего доброго друга и верного революционера Дарио Виваса, с которым мы с 1980-х годов на улицах Каракаса участвовали в отважной борьбе в защиту народа и родины», — написал генпрокурор Венесуэлы.

В июле спикера национальной ассамблеи Венесуэлы Луиса Парру госпитализировали с острой пневмонией. Его остояние ухудшилось после того, как он неделю находился неделю дома с воспалением легких. Два экспресс-теста на коронавирус показали отрицательный результат.

По данным на 14 августа, в мире насчитывается более 20,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 750 тысяч скончались, еще 12,8 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР. В Венесуэле выявлено 29 тысяч случаев заражений, умерли 247 человек.