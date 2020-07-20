Спикера парламента Венесуэлы госпитализировали с острой пневмонией

Спикера национальной ассамблеи Венесуэлы Луиса Парру госпитализировали с острой пневмонией. Об этом сообщил депутат парламента Хосе Брито, передает El Nacional.

«Состояние ухудшилось, и вчера его срочно госпитализировали, ожидаем результатов ПЦР-теста на COVID-19», — рассказал он. Парра находился прошлую неделю неделю дома с воспалением легких, оба экспресс-теста на коронавирус показали отрицательный результат.

Луис Парра занял место спикера однопалатного парламента Венесуэлы в январе 2020 года, сместив на этом посту оппозиционера Хуана Гуаидо, его полномочия истекают в 2021 году.

По данным на 20 июля, в Венесуэле коронавирус выявлен у почти 12 тысяч жителей, погибли 112 человек. Общее число заболевших COVID-19 в мире достигло 14,5 миллиона.