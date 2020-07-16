В Южной Америке начали убивать нарушителей карантина

В Колумбии на фоне роста числа зараженных коронавирусом начали убивать нарушителей карантина. Об этом пишет Daily Mail.

Как минимум в 11 из 32 штатов южноамериканской страны за соблюдением жителями ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением инфекции, начали следить местные вооруженные группировки. Зачастую они вводят на контролируемых ими территориях еще более жесткие ограничительные меры, чем те, что приняты правительством.

Так, в некоторых регионах банды установили комендантский час, который начинает действовать в 17:00 по местному времени. Также в ряде районов они запрещают покидать дома всем местным жителям, кроме тех, кто работает в продуктовых магазинах и аптеках, в некоторых случаях запрет действует даже на посещение больниц. Кроме того, члены картелей ограничивают передвижение граждан, перекрывая дороги между населенными пунктами, а тех, у кого подозревают коронавирус, напротив, заставляют покинуть регион.

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Об установленных правилах местных жителей информируют при помощи листовок или сообщений, рассылаемых в мессенджере WhatsApp. При этом нарушителям угрожают расправой. Как отмечает Daily Mail, за последние месяцы члены группировок убили как минимум девять человек, отказавшихся соблюдать ограничения. Так, на юго-западе Колумбии три человека были убиты за то, что вышли на прогулку в парк. Также известно об убийстве двух мигрантов из Венесуэлы, которые распивали алкогольные напитки в мастерской по ремонту мобильных телефонов.

Как пояснил изданию директор некоммерческой организации Human Rights Watch по Центральной и Латинской Америке Хосе Мигель Виванчо, с одной стороны, подобные действия вооруженных группировок объясняются желанием усилить и легитимизировать свою власть в стране на фоне пандемии. С другой стороны, считает эксперт, многие члены банд действительно боятся вспышки коронавируса в своих регионах, поскольку больницы во многих населенных пунктах не имеют возможности помочь тяжелобольным — в частности, далеко не везде есть аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «В их рядах есть настоящий страх перед вспышкой», — пояснил Виванчо.

По последним данным, в Колумбии зафиксировано более 165 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом 5814 инфицированных уже скончались.