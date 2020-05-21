Мадуро обвинил президента Колумбии в попытке заразить венесуэльцев коронавирусом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил главу Колумбии Ивана Дуке в попытке заразить венесуэльцев коронавирусом, сообщает агентство EFE.

«Иван Дуке отдал приказ (...) сделать все возможное, чтобы заразить Венесуэлу», — приводит агентство его слова.

В том же выступлении Мадуро рассказал, что SARS-CoV-2 обнаружили у 67 венесуэльцев, вернувшихся из Колумбии и Бразилии. По его словам, там они общались исключительно со своими родственниками — а заразили их якобы уже в автобусах по пути домой. Кроме того, он упомянул, что колумбийцы дарили его соотечественникам некие «сумки с кексами».

10 мая сообщалось, что у венесуэльских берегов обнаружены три катера ВМС Колумбии с оружием на борту. Неделей ранее Мадуро рассказал о попытке вторжения в страну, проспонсированной США и Колумбией: он заявил, что колумбийские террористы покушались на его жизнь, а двое задержанных в Венесуэле граждан США были сотрудниками личной охраны американского президента Дональда Трампа.

По официальным данным, в Венесуэле зафиксировано 824 случая заражения и 10 летальных исходов. Соседняя Колумбия сообщает о 17,6 тысячи случаях и 630 смертях. Бразилия же занимает третью строчку во всем мире по числу зараженных — там выявлено более 291 тысячи случаев и 18,8 тысячи погибших из-за COVID-19.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!