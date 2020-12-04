Российский министр лично привез вакцину «Спутник V» в Узбекистан

В Узбекистан поступили тестовые образцы антикоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Минпромторга России.

Глава ведомства Денис Мантуров лично прилетел в Ташкент и передал вакцину узбекской стороне. Отмечается, что в случае успешного проведения испытаний Узбекистан зарегистрирует вакцину и займется ее промышленным производством.

Узбекистан обратился в Российский фонд прямых инвестиций с просьбой предоставить препарат для клинических испытаний в конце ноября. Также испытания «Спутник V» проходят в Белоруссии, Индии, Венесуэле и ОАЭ, ведется работа с регуляторами Бразилии, Аргентины и других стран.

Ранее 4 декабря стало известно, что в Южной Корее начали производить вакцину «Спутник V». Компания GL Rapha приступила к работе над пробной партией средства. В случае успешного прохождения всех проверок уже в январе в Корее начнется производство российской вакцины на постоянной основе. Планируется, что компания из Южной Кореи сможет поставлять более 150 миллионов доз вакцины на мировой рынок, большая часть из которых будет направляться в ближневосточный регион.