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Российскую вакцину от коронавируса доставили в Сербию

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

Образцы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Сербию на экспертизу национальным органам здравоохранения. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости.

Отмечается, что первые 20 доз вакцины прибыли в Белград. Образцы будут испытаны в институте вирусологии «Торлак». «Наши специалисты в ближайшие дни и недели их испытают и скажут, можем ли мы их принять или нет», — заявил Вучич.

В ноябре сообщалось, что Сербия заинтересовалась производством российской вакцины от коронавируса. Об этом стало известно по итогам переговоров главы Министерства промышленности и торговли России Дениса Мантурова и председателя правительства Сербии Аны Брнабич.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.

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