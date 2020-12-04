Число заражений коронавирусом в мире превысило 65 миллионов

Число заражений коронавирусом в мире превысило отметку в 65 миллионов. Об этом свидетельствуют данные мониторингового проекта университета Джонса Хопкинса.

На момент написания новости количество инфицированных в 191 стране составляет 65 048 192 человека. Наибольшее число инфицированных было зарегистрировано в США — 14,1 миллиона человек. На втором месте закрепилась Индия с 9,5 миллиона пациентов. Тройку замыкает Бразилия с 6,4 миллиона заболевших. Россия оказалась на четвертом месте с 2,3 миллиона подтвержденных случаев COVID-19.

Ранее 4 декабря сообщалось, что число умерших пациентов с коронавирусом достигло полутора миллионов.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.