Названо число разрабатываемых в России вакцин от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала число разрабатываемых в России вакцин от коронавируса. Об этом она рассказала в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

По ее словам, научные центры создают более 10 различных вакцин на территории страны. Попова подчеркнула, что только в новосибирском центре «Вектор» идет работа над тремя препаратами, в том числе и над объединенной вакциной против гриппа и коронавируса на основе вируса кори. Она добавила, что в Федеральном медико-биологическом агентстве России (ФМБА) и Академии наук также занимаются созданием средств от коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что темп распространения COVID-19 в России замедляется. По ее словам, в 58 регионах страны ситуация стабилизируется, в 28 — заболеваемость продолжает расти.