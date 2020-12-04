В Южной Корее начали производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

Южнокорейская компания GL Rapha приступила к работе над пробной партией средства. В случае успешного прохождения всех проверок уже в январе в Корее начнется производство российской вакцины на постоянной основе. Планируется, что компания из Южной Кореи сможет поставлять более 150 миллионов доз вакцины на мировой рынок, большая часть из которых будет направляться в ближневосточный регион.

Ранее сообщалось, что образцы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Сербию на экспертизу национальным органам здравоохранения. Они будут испытаны в институте вирусологии «Торлак».

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.