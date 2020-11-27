КНДР попыталась украсть разработки вакцины от коронавируса у Южной Кореи

Северная Корея попыталась украсть разработки вакцины от коронавируса у Южной Кореи. Об этом рассказал депутат южнокорейского парламента Ха Дэ Гюн. Его цитирует агентство News One.

Национальная разведывательная служба (НРС) страны утверждает, что Пхеньян попытался совершить атаку на фармкомпании соседней страны. Информация о том, сколько и какие кампании подверглись атаке, не раскрывается.

В конце июля министр объединения Южной и Северной Кореи Ли Ин Ён заявил, что Сеул готов сотрудничать с Пхеньяном ради борьбы с коронавирусной инфекцией. Он выразил обеспокоенность в связи с возможным появлением инфекции в городе Кэсон на границе между странами. Однако в Северной Корее регулярно подчеркивалось, что страна не нуждается во внешней помощи. В стране якобы не было ни одного случая заражения коронавирусом за все время пандемии, подозрение на ее наличие якобы наблюдалось только единожды.

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