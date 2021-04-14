Президент Узбекистана потребовал от уволенных чиновников вернуть зарплату

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уволил нескольких региональных чиновников за неэффективность и потребовал от них вернуть зарплату. Об этом сообщает «Sputnik Узбекистан».

Увольнения состоялись в ходе совещания, посвященного занятости молодежи. Своих постов, в частности, лишились прокуроры и начальники УВД нескольких районов за непринятие мер по предупреждению преступности среди молодого населения. Были также уволены главы налоговых инспекций и торгово-промышленных палат.

Мирзиеев приказал бывшим руководителям вернуть государству ту заработную плату, которую они получили за время работы на занимаемых должностях.

Ранее силовики в Узбекистане задержали 39-летнего жителя города Чирчик, который создал фальшивый аккаунт Мирзиеева и, представляясь руководителем администрации президента, обещал гражданам помощь в решении проблем за деньги.