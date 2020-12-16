В Узбекистане выпустили собственные смартфоны с книгами президента

В Узбекистане начали производить смартфоны для внутреннего рынка. В первые дни продажи было раскуплено более полутора тысяч устройств, пишет «Sputnik Узбекистан».

Материалы по теме Хлопковая лихорадка В СССР они делали миллиарды на белом золоте. За это их пытали и сажали в тюрьмы Шариат в движении Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство

Новый девайс с объемом памяти 64 гигабайта получил название «Узбекистон». Он был разработан по поручению министерства информационных технологий и коммуникаций страны. Производит смартфон компания «Telecom Devices PRO», она уже выпустила на рынок более трех тысяч экземпляров модели.

Отмечается, что в память устройства перед продажей в обязательном порядке загружаются книги президента республики Шавката Мирзиеева, а также другие коллекции произведений классической и современной узбекской литературы, национальная музыка и радиоинсценировки.

По центру телефонной панели девайса расположен государственный герб Узбекистана, устройство упаковано в специальную подарочную коробочку. Кроме того, в смартфон установили государственное приложение «Правительство», которая содержит номера телефонов всех горячих линий министерств, ведомств и организаций. Стоимость гаджета не называется.

Ранее власти Узбекистана распорядились прекратить вещание одного из частных телеканалов за «безнравственность». Руководство республики сочло, что сетка программ самаркандского телеканала STV противоречит национальному менталитету и мешает морально-нравственному воспитанию молодежи.