В Узбекистане возбудили дело против фальшивого президента

Узбекские правоохранители задержали 39-летнего жителя города Чирчик, который создал фальшивый аккаунт президента страны Шавката Мирзиеева и, представляясь руководителем его администрации, обещал гражданам помощь в решении проблем за деньги, пишет «Sputnik Узбекистан».

По данным МВД республики, фейковую страницу главы государства мужчина создал в Facebook. За свои услуги он просил от 50 тысяч до 1,5 миллиона узбекских сумов (от 360 до 10 800 рублей). Главным образом «глава администрации» обещал людям помощь в выделении жилья и погашении кредитов.

Имя задержанного не называется. Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве, мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Его телефон был изъят в качестве вещественного доказательства.

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