Мужчина из Узбекистана выиграл iPhone 12 в детской игре

В Самарканде прошел первый в Узбекистане чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага», победитель обошел в ней несколько сотен участников и забрал себе новый iPhone 12. Видеоролик с соревнований опубликовало издание «Sputnik Узбекистан» в своем YouTube-канале.

По замыслу организаторов конкурса, состязание прошло в несколько этапов. В отборочном раунде участники соревновались в блиц-формате — до одной победы на вылет. В четвертьфинале детской игры восьми претендентам предстояло победить своего соперника три и более раз.

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«В финал вышли парень и девушка, и удача оказалась на стороне уроженца Самарканда Бекзода Абдухалимова. В решающий момент он накрыл "камень" соперницы листом "бумаги" и получил главный приз», — отмечает издание. Победивший мужчина заявил, что не готовился к состязанию и узнал о нем всего за несколько часов до начала. Он добавил, что не намерен продавать свою награду, пообещав пользоваться ей до последнего.

Ранее власти Узбекистана объявили, что наладили в стране выпуск отечественных смартфонов с предустановленным портретом и книгами президента Шавката Мирзиеева. Новый девайс с объемом памяти 64 гигабайта получил название «Узбекистон», большинство устройств были раскуплены в первые дни появления на рынке.