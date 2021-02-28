В Ташкенте пять студентов отравились насмерть неизвестным веществом

В Ташкенте пять студентов трех вузов отравились насмерть неизвестным веществом. Об этом сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, студенты проживали вместе в частном доме в Юнусабадском районе города. Их тела обнаружили около 20:50 (18:50 мск) 27 февраля.

Районная прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем за собой смерть человека. Генпрокуратура взяла расследование под свой контроль.

Летом 2019 года в Таджикистане от отравления хлебом умерли 14 заключенных. На одной из остановок во время этапирования 16 человек получили три буханки хлеба, которые разделили между собой. Уже через полчаса им стало хуже, среди симптомов назывались тошнота, рвота и головокружение. У погибших была диагностирована сильная интоксикация организма. По одной из версий, хлеб мог быть заражен токсичным плесневым грибком из-за неправильного хранения в жаркую погоду.