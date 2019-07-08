Таджикские заключенные насмерть отравились хлебом

В Таджикистане от отравления хлебом скончались 14 заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции страны.
Происшествие случилось 7 июля — 128 заключенных были этапированы из северных колоний в столичные исправительные учреждения. Во время одной из остановок между городами Худжанд и Душанбе, 16 человек получили три буханки хлеба, которые разделили между собой. Их состояние ухудшилось уже через полчаса, среди симптомов называют тошноту, рвоту и головокружение.
Врачи успели спасти только троих заключенных, однако один из них скончался к утру. Состояние двоих выживших на данный момент оценивается как стабильное — врачи утверждают, что их здоровью ничего не угрожает. Остальные 114 заключенных добрались до места назначения без каких-либо происшествий. По факту отравления было возбуждено уголовное дело, образована специальная следственная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза. Как отмечают в ГУИУН, дело находится на контроле у генпрокурора Таджикистана.
РИА Новости со ссылкой на источник в прокуратуре отмечает, что у всех погибших заключенных было диагностирована сильная интоксикация организма. По одной из версий, хлеб мог был быть заражен токсичным плесневым грибком вследствие несоблюдения режима хранения при жаркой погоде.
В мае в таджикской колонии строгого режима города Вахдат произошел бунт. Около 30 вооруженных ножами человек, осужденных за членство в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России), взяли в заложники трех тюремных надзирателей и требовали освобождения.
Позже между преступниками произошла перепалка, а бунт был подавлен. Администрация колонии приняла крайние меры и открыла стрельбу. В результате происшествия 32 человека, в том числе три охранника, погибли.