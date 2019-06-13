После бунта в колонии в Таджикистане возбудили уголовное дело и засекретили его

В Таджикистане после недавнего бунта в тюремной колонии возбуждено уголовное дело, а также прошла серия увольнений. Об этом пишет таджикское издание «Азия-Плюс» со ссылкой на информированный источник в силовом блоке правительства страны.

Так, должностей после бунта лишились несколько сотрудников колонии. Кроме того, уволен прокурор надзора исполнения законов в исправительных учреждениях города Душанбе и районов республиканского подчинения Генпрокуратуры Таджикистана Мирзо Аминзод.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Генпрокуратуры, МВД и Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). По факту случившегося возбуждено уголовное дело, которому был присвоен гриф «секретно».

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19 мая в колонии строгого режима города Вахдат произошел бунт. Около 30 вооруженных ножами человек, осужденных за членство в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России), взяли в заложники трех тюремных надзирателей и требовали освобождения.

Позже между преступниками произошла перепалка, а бунт был подавлен. Администрация колонии приняла крайние меры и открыла стрельбу. В результате происшествия 32 человека, в том числе три охранника, погибли.

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