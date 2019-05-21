В Таджикистане заблокировали все крупные поисковые сайты

В Таджикистане начали блокировать крупные поисковые сайты. Об этом со ссылкой на представителей восьми телекоммуникационных компаний страны пишет ТАСС.

Блокировка продолжается с 19 мая и помимо поисковых сайтов, в том числе Google, затрагивает также видеохостинг YouTube, соцсети Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте», некоторые мессенджеры и другие сайты. По данным агентства, доступ к сайтам ограничен на территории всей страны. В компаниях «Интерком», «Мегафон-Таджикистан», Tcell и Beeline агентству сообщили, что блокировки осуществляются по инициативе властей.

Комментариев правительства страны на этот счет не поступало. Пресс-служба администрации президента Таджикистана опровергает, что подобное постановление было принято, передает РИА Новости. В Службе связи Таджикистана от комментариев воздержались.

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Блокировки могут быть связаны с произошедшим 19 мая бунтом в колонии строгого режима города Вахдат. Около 30 вооруженных ножами человек, осужденных за членство в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России), взяли в заложники трех тюремных надзирателей и требовали освобождения.

Позже между преступниками произошла перепалка, а бунт был подавлен. В результате происшествия 32 человека, из которые трое были охранниками, погибли.

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