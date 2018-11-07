Жителей Таджикистана оставили без соцсетей и VPN из-за митинга

Жители Таджикистана остались без доступа к ряду социальных сетей. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает «Ахбор».

Как отмечается, со второй половины дня 6 ноября жители республики не могут зайти в YouTube, Facebook, Twitter и «Одноклассники». Также был ограничен доступ к мессенджерам Viber, WhatsApp и Telegram. Кроме того, недоступными оказались и независимые новостные сайты «Ахбор» и «Азия-Плюс».

Источники «Ферганы» в редакции «Азия-Плюс» указали, что вне доступа оказались и сервисы VPN, позволяющие обойти блокировки.

Представители двух интернет-провайдеров сообщили «Ахбору», что доступ к интернет-ресурсам был ограничен Службой связи Таджикистана, решение объясняется «соображениями безопасности» и связано с митингом жителей Хорога — административного центра Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

В свою очередь, представитель Службы связи при правительстве Таджикистана заявил РБК, что перебои в работе ресурсов носят технический характер.

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Несколько сотен жителей Хорога вышли на акцию протеста 6 ноября. Горожане потребовали убрать из населенного пункта дополнительные посты ГАИ и подразделения направленных в город частей милиции, а также привлечь к ответственности силовиков, устроивших стрельбу в ночь на 5 ноября, в результате которой ранения получили трое жителей.

Исполняющий обязанности главы региона Ёдгор Файзов вышел к протестующим и пообещал создать комиссию для выяснения причин стрельбы. Он подчеркнул, что дополнительные силы правоохранительных органов останутся в городе до «полного восстановления законности».

Дополнительные посты ГАИ были установлены в регионе в рамках мероприятий по наведению порядка в ГБАО, которого в середине сентября потребовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, напоминает «Фергана». Тогда же глава государства возмутился тем, что местные власти не могут справиться с преступной группой, которая действует в области.

Доступ к соцсетям и новостным ресурсам таджикистанские власти закрывали также летом 2012 года — тогда силовики проводили в Хороге спецоперацию против местных бандформирований. В город были введены несколько тысяч военных, целью которых была нейтрализация убийц начальника управления Государственного комитета национальной безопасности республики по ГБАО генерал-майора Абдулло Назарова. Население Хорога в известность о грядущей операции не поставили, а боевые действия в итоге распространились на территорию всего 30-тысячного города. Жертвами тех событий стали десятки человек.

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