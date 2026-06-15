Девушка накануне свадьбы усомнилась в совместимости с бойфрендом по неожиданной причине

Пользовательница Reddit с ником Dangerous-Advisor762 призналась, что накануне свадьбы усомнилась в совместимости с бойфрендом по неожиданной причине. Камнем преткновения стали финансовые разногласия.

«Я считаю, что после свадьбы оба партнера должны вносить вклад в семейный бюджет по мере своих возможностей. Однако я рассчитываю, что мой муж сможет обеспечить нашу семью самым необходимым, если это потребуется. А вот он убежден, что расходы на аренду жилья, продукты, счета, домработницу, рестораны и так далее должны делиться поровну», — возмутилась девушка.

Она добавила, что избранник зарабатывает примерно в четыре с половиной раза больше нее, однако до свадьбы они также делили расходы пополам. По мнению девушки, предложенная бойфрендом модель окажется несостоятельной, когда она, к примеру, забеременеет. В ответ молодой человек предложил ей «отправиться к своему папочке» и попросить того найти ей вариант побогаче.

«Теперь я задаюсь вопросом, можно ли считать это простыми разногласиями, которые мы преодолеем, или же это указывает на более глубокую несовместимость наших ценностей и ожиданий от брака», — заключила автор.

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