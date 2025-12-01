Родители жениха узнали о нестандартной сексуальной жизни будущих сватов и сбежали

Пользовательница Reddit с ником PreferenceOk449 рассказала о ссоре с женихом, причиной которой стало недопонимание представителей старших поколений их семей. Девушка отметила, что они поругались из-за нестандартной сексуальной жизни ее родителей.

Автор объяснила, что ее, помимо отца и матери, помогала воспитывать женщина по имени Роуз, с которой ее родители также состояли в отношениях, фактически образовав «шведскую семью». «Мы с женихом вместе уже три года. Когда мы начали встречаться, я рассказала ему о своих родителях, и у него это не вызвало отторжения. Его семья живет на другом конце страны, и они не могут часто летать к нам в гости. Я попросила своего парня рассказать своим родителям о моих и Роуз, и передать мне их мнение. Он сказал, что их это также вполне устраивает», — написала автор.

Недавно родители жениха смогли навестить пару, чтобы вместе отпраздновать День Благодарения. Когда все оказались в сборе, девушка вышла на мгновение на кухню, чтобы проверить еду. Когда она вернулась, в комнате царила неловкая атмосфера, при этом обе родительские пары и Роуз выглядели смущенными, а жених — раздраженным. Во время еды стояла оглушительная тишина, а сразу после трапезы родители жениха уехали в отель, не оставшись на десерт.

«Мама утащила меня в другую комнату и объяснила, что, пока я проверяла еду, она, мой отец и Роуз обсуждали поездку, в которую они собираются. Родители жениха выглядели растерянными, а его мама спросила: "Роуз едет с тобой?" Моя мама ответила: "Конечно", что, похоже, их расстроило. Потом мама объяснила, что они все вместе состоят в отношениях, и это расстроило их еще больше», — рассказала девушка.

Так и выяснилось, что ее бойфренд ничего не стал рассказывать своим консервативным родителям об устройстве семьи своей избранницы. Правда повергла их в шок и привела к ссоре между молодыми влюбленными.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как попытка впечатлить родителей его возлюбленной обернулась для него ночным кошмаром. Он уточнил, что его избранница — родом из Китая, сам же он — белый американец.