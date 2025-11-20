Парень попытался впечатлить родителей своей девушки и оказался в неотложке

Пользователь Reddit с ником Happy-Draft-9147 рассказал о том, как попытка впечатлить родителей его возлюбленной обернулась для него ночным кошмаром. Он уточнил, что его избранница — родом из Китая, сам же он — белый американец.

«Семья моей девушки — из китайской провинции Сычуань. Они кормят меня все более острой едой последние полгода. Ее мама всегда спрашивает, не нахожу ли я ее чересчур острой, а я нахожу, но никогда не признаюсь в этом, чтобы не выглядеть слабаком», — объяснил парень.

На днях они вместе выбрались в китайское заведение, где родители возлюбленной автора заказали свои любимые блюда. Ее отец при этом хитро улыбался, и спустя несколько мгновений парень понял, из-за чего. Гостям подали огненно-красный бульон, от одного запаха которого у молодого человека начали слезиться глаза.

«Первая ложка — все нормально. Вторая — пока хорошо. Но после пятой у меня уже горит рот. Я выпил три стакана воды, хотя понимал, что этим только усугублю ситуацию. Ее отец предложил мне менее острый бульон, но я отказался, ведь я идиот. Через 20 минут я извинился и вышел в туалет, где меня вырвало. Вернулся — продолжил есть. Меня снова вырвало. Вернулся — продолжил есть», — написал автор.

Семья девушки оценила стойкость парня. Однако вечером, когда он вернулся домой, рвота стала непрерывной. В итоге ему пришлось обратиться в службу неотложной помощи. Врачи диагностировали у парня химический ожог пищевода и слизистой оболочки желудка. После выписки он уже третью неделю сидит на строгой диете и ест исключительно пресную пищу.

