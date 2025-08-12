Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:31, 12 августа 2025Интернет и СМИ

Женщина съела самое острое в жизни куриное крыло и долго жалела об этом

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Пользовательница Reddit с ником Squoggs рассказала, как съела самое острое куриное крылышко в местном ресторане. По ее словам, они с мужем давно собирались попробовать наиболее жгучее блюдо, какое им только смогут предложить.

«Мне всегда хотелось испытать на себе действие перца Ghost Pepper или Reaper. Неподалеку от нас есть потрясающее заведение, где подают куриные крылышки и устраивают различные челленджи с острыми специями. Они не указывают жгучесть по шкале Сковилла, но перед дегустацией требуют подписать отказ от претензий», — написала автор.

По ее словам, когда им принесли крылышки, они оказались отвратительными на вкус. Блюдо было покрыто землистым и горьким соусом, сутью которого было исключительно придание невыносимой остроты. Девушка и ее муж доели свои порции, но вскоре их рты и пищеводы начали буквально гореть от остроты — им не хватало свежего воздуха и они не могли говорить.

Материалы по теме:
Весь мир увлекся поеданием земли и грязи. Люди хотят чувствовать себя лучше и выглядеть моложе, но рискуют здоровьем
Весь мир увлекся поеданием земли и грязи.Люди хотят чувствовать себя лучше и выглядеть моложе, но рискуют здоровьем
27 сентября 2024
Диета при пищевом отравлении у взрослых. Что можно и нельзя есть и пить?
Диета при пищевом отравлении у взрослых.Что можно и нельзя есть и пить?
1 октября 2024
«Он вырвал у больного кишечник» Советский врач годами делал пациентов инвалидами. Как главный уролог России скрывал свою тайну?
«Он вырвал у больного кишечник»Советский врач годами делал пациентов инвалидами. Как главный уролог России скрывал свою тайну?
17 апреля 2025

Когда с помощью молока и мороженого паре удалось притушить невыносимое жжение, повар рассказал им, что острота соуса за счет комбинации несколько видов перцев достигала семи миллионов единиц по шкале Сковилла, которой измеряется острота перца. Это почти в три раза острее, чем самый жгучий на планете перец Pepper X.

Уже дома, выпив множество стаканов молока, автор снова испытала дискомфорт, но на этот раз — в желудке. Боль становилась все более нестерпимой, а внутренности горели. Девушка раз за разом принимала холодный душ и ложилась после этого на прохладный пол ванной комнаты в надежде приглушить это жжение.

«Меня начало рвать прямо на пол. Мне удалось попросить мужа включить душ. Меня продолжало рвать, и капли рвоты танцевали на полу вперемежку с каплями ледяного душа. Я лежала посреди всего этого, пока муж предлагал вызвать скорую. Но я знала, что лучший способ — это просто переждать. К счастью, рвота, похоже, вывела из моего организма остатки этого изобретения дьявола. Постепенно я начала приходить в себя», — заключила автор.

Ранее другой пользователь Reddit столкнулся с неожиданным воздействием клюквенного сока на свой организм. Во время велопрогулки он решил спастись от жары, выпив целый галлон жидкости — около 3,79 литра. После этого он превратился в «уродливый фонтан фекалий».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саммит может стать историческим». Чего ожидают в России от встречи Путина и Трампа на Аляске?

    Россиянка побывала в Японии и описала образ жизни местных фразой «стыдно быть толстым»

    Многомиллионные взятки вменили экс-начальнику научного центра Минобороны

    Врачи заявили о необходимости срочных мер из-за одной инфекции в России

    Женщина съела самое острое в жизни куриное крыло и долго жалела об этом

    На Западе рассказали о выгоде Китая от СВО

    Переговоры на Аляске назвали последним шансом для Украины

    Раскрыта многомиллиардная сумма хищений в России из пенсионных фондов

    Раскрыты потери колумбийских наемников на Украине

    Глава Ставрополя раскрыл последствия удара ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости