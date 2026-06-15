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02:37, 15 июня 2026Мир

В России рассказали о ссоре Украины и США в ООН

Замглавы МИД Алимов: Украины и США поругались на спецсессии Генассамблеи ООН
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Украины и США поругались на специальной сессии Генассамблеи ООН в феврале. О ссоре рассказал замглавы МИД России Александр Алимов в беседе с РИА Новости.

«Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами», — отметил дипломат.

Он уточнил, что представители США внесли правки в итоговую резолюцию февральской спецсессии, которые Киев счел неприемлемыми. Одна из них касалась исключения пункта о приверженности территориальной целостности Украины.

Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует от генсека ООН Антониу Гутерриша осудить удары Украины по Старобельску и Енакиево.

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