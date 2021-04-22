В Киргизию прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» объемом в 20 тысяч доз прибыла в Киргизию 22 апреля. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на вице-премьера страны Артема Новикова.

По его словам, окончательные договоренности по срокам поставки препарата были согласованы на уровне заместителей глав правительств двух стран 20 апреля. Согласно им, в течение апреля-мая Киргизия получит еще 60 тысяч доз «Спутник V», а в дальнейшем и более крупные объемы. «Ближе к июню мы начнем согласовывать с Россией новый график поставки вакцин», — сказал Новиков.

При этом вице-премьер подчеркнул, что понимает причины невозможности обеспечить страну большим количеством вакцин. Среди них он назвал производственные лимиты и высокий спрос на препараты за рубежом.

Ранее стало известно, что власти Киргизии приняли решение закупить у России более одного миллиона доз «Спутник V». При этом, согласно договоренностям, половина от всего объема достанется Бишкеку бесплатно. По последним данным, с начала пандемии в Киргизии коронавирусом заразились более 90 тысяч человек, скончались около полутора тысяч пациентов.