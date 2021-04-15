В Киргизии похвастались способностью лечить COVID-19 за несколько дней

Президент Киргизии Садыр Жапаров похвастался способностью больниц в республики лечить COVID-19 у пациентов за несколько дней с помощью нового метода, пишет Sputnik Кыргызстан.

По его словам, технологию изобрели киргизские врачи, работает она только на ранних стадиях заболевания. «Поэтому прошу всех при появлении симптомов, например кашля, немедленно обращаться за помощью в больницы», — сказал Жапаров. Какие-либо подробности об инновации он раскрыть отказался.

Глава государства сказал, что посетил несколько больниц в Бишкеке и Чуйской области и сделал вывод, что люди попадают в реанимацию только потому, что сами запустили болезнь.

Ранее стало известно, что власти Киргизии закупили у России более одного миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V»,при этом половина от всего объема досталась Бишкеку бесплатно. По последним данным, с начала пандемии в Киргизии коронавирусом заразились более 90 тысяч человек, скончались около полутора тысяч пациентов.