Грузия, Украина и Молдавия попросили ЕС о помощи с вакцинами от COVID-19

Грузия, Украина и Молдавия обратились к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой оказать содействие в вакцинации населения стран от коронавируса. Об этом говорится на сайте правительства Украины.

Премьер-министры трех стран Иракли Гарибашвили, Денис Шмыгаль и Аурелиу Чоко просят Европейский союз (ЕС) разработать механизм передачи вакцины в рамках программы «Восточного партнерства» по тому же принципу, который недавно был применен к балканским странам.

«Такой подход в сочетании с другими усилиями стран-партнеров помог бы избежать проблем нехватки вакцины и обеспечить ее необходимое количество в разумные сроки», — говорится в сообщении.

Ранее 31 мая министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал нехватку препаратов от коронавируса причиной низких темпов вакцинации граждан, но пообещал исправить ситуацию к началу июня. Он добавил, что власти сейчас также договариваются о покупке новой партии вакцины AstraZeneca.

17 мая министры иностранных дел Грузии, Украины и Молдавии Давид Залкалиани, Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чоко подписали меморандум о создании Ассоциированного трио для евроинтеграции трех стран.

В апреле ЕС подписал контракты на поставку балканским странам 651 тысячи доз вакцины Pfizer.

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