На Украине пообещали привилегии для вакцинированных от коронавируса

Кабмин Украины намерен рассмотреть изменения в постановление о карантине, предусматривающие привилегии для вакцинированных от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24», передают «Известия».

По его словам, граждане, которые завершили вакцинальный цикл, могут получить соответствующее международное свидетельство.

Также глава ведомства призвал украинцев приходить в пункты вакцинации в назначенное время, чтобы не создавать очередей.

Ранее Ляшко рассказал о разработке в стране трех вакцин от коронавируса. По его словам, украинский фонд исследований профинансировал разработку двух препаратов. Их создает Институт биологии клетки во Львове и Институт биохимии имени Палладина в Киеве.