Украина, Грузия и Молдавия создали «трио» для интеграции с ЕС

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии подписали меморандум о создании «Ассоциированного трио» для интеграции с Евросоюзом (ЕС). Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает Obozrevatel.

«Сегодня мы объединяем усилия на нашем пути европейской интеграции в этом новом формате, установленном в Киеве», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, «Ассоциированное трио» представляет собой сообщение о том, что для трех стран нет альтернативы европейской интеграции.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отметил, что стороны намерены «расширить политический диалог для интеграции в ЕС», передает ТАСС. И.о. премьер-министра и главы МИД Молдавии Аурелиу Чокой заверил, что меморандум будет способствовать всем трем странам стать членами Евросоюза в следующем десятилетии.

О том, что Киев, Тбилиси и Кишинев планируют подписать меморандум, сообщалось на прошлой неделе.