На Украине пожаловались на одиночество страны

Украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев заявил, что Киев находится в геополитическом одиночестве, поскольку страна страна разорвала отношения с Россией, а страны Запада все еще не воспринимают ее как часть своего «проекта». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Украина испытывает дефицит вакцины от COVID-19 не только по причине халатности, неорганизованности, коррумпированности и безалаберности властей.

Как считает эксперт, во всех странах вакцинация является государственным делом, из-за чего данные процессы приобретают оттенок политической борьбы. «Именно по политическим мотивам Украина не может закупить российскую вакцину», — отметил он.

При этом Головачев заявил, что препарата западного производства, по его мнению, Украине также «не светят», так как наблюдается их дефицит.

В годы президентства Петра Порошенко курс на вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс был закреплен в конституции. После избрания на пост главы государства Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что придерживается идей евроатлантической интеграции.