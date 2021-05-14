Грузия и Молдавия подпишут с Украиной меморандум о взаимопонимании

Министры иностранных дел Грузии, Молдавии и Украины Аурелий Чокой, Давид Залкалиани и Дмитрий Кулеба проведут трехстороннюю встречу в Киеве для подписания нового меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу молдавского МИД.

Переговоры пройдут в рамках программы Евросоюза «Восточное партнерство» 16-17 мая. «Министры обсудят пути активизации политического диалога и межведомственного сотрудничества», — говорится в сообщении. На встрече также будут затронуты вопросы региональной обстановки и международной экономической ситуации, отметили в пресс-службе министерства.

В европейской инициативе «Восточное партнерство» участвуют Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. Ранее в рамках этой программы министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис распорядился выделить Киеву, Тбилиси и Кишиневу более 100 тысяч доз вакцины от коронавируса и призвал другие европейские страны поступить аналогичным образом.