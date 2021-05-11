Украина заявила о неготовности НАТО выдать ей план действий по членству

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о неготовности отдельных стран-членов НАТО предоставить свое согласие на выдачу республике плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе, пишет УНИАН.

По его словам, такая позиция западных государств свидетельствует об их нежелании «провоцировать Россию». Он подчеркнул, что аналогичный консенсус в военном блоке сложился в отношении Грузии, которая пытается получить ПДЧ с 2008 года. «С тех пор практически ничего на этом треке не происходило, будем откровенно об этом говорить. (...) Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято», — сказал Кулеба.

Он добавил, что логика таких стран-членов НАТО является ошибочной, и этот подход не позволит «удержать Россию в покое» в отношении украинских территорий. «Но это занимает время, убедить государства изменить их подходы и стратегическую оценку ситуации», — подчеркнул министр.

Ранее Кулеба назвал вступление Украины в НАТО исторически неизбежным и добавил, что Запад рано или поздно согласится принять республику в военный блок. При этом 8 мая стало известно, что саммит Североатлантического альянса, запланированный на 14 июня, пройдет без участия представителей Киева.