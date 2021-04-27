В Молдавии оценили вероятность новой войны в Приднестровье

Бывший советник президента Молдавии Марк Ткачук в интервью «МК» оценил вероятность новой войны в Приднестровье.

По его словам, в стране идет столкновение между «условно прозападными силами» во главе с действующим президентом Майей Санду и теми, кто стоит за бывшим главой государства Игорем Додоном. Поскольку в республике много лет систематически пренебрегали конституционными нормами, столкновение идет «по понятиям», и Додон проигрывает, отметил Ткачук.

«Все закончится тем, что Санду принудит их к досрочным выборам, на которых левый фланг впервые проиграет правым», — добавил экс-советник.

Последний раз подобное случилось на выборах в молдавский Верховный Совет в 1990 году, напомнил Ткачук. «Это привело к печальной развязке в 1992 году во время приднестровского конфликта. Надеюсь, на этот раз ничего подобного не случится», — добавил он.

Ткачук был советником третьего президента Молдавии Владимира Воронина.