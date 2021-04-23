Санду обвинила парламент в узурпации власти и обратилась за помощью к силовикам

Президент Молдавии Майя Санду обвинила парламент в узурпации власти и обратилась за помощью к силовым структурам. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает ТАСС.

Санду заявила на брифинге, что попросила Генеральную прокуратуру расследовать действия парламента «через аспект попытки узурпации государственной власти».

«Попросила Службу информации и безопасности принять меры против попытки подрыва конституционного порядка и предотвратить возможную дестабилизацию в стране», — добавила президент.

15 апреля Конституционный суд Молдавии разрешил Санду распустить парламент, который за три месяца не смог назначить правительство. Президент называла депутатов коррупционерами, которые «обедняют страну».

Партия социалистов, в свою очередь, потребовала отставки Санду, обвинив ее в антиконституционном заговоре.