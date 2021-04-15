Конституционный суд Молдавии разрешил Санду распустить парламент

Конституционный суд (КС) Молдавии разрешил президенту Майе Санду распустить парламент, который за три месяца не смог назначить правительство. Об этом 15 апреля сообщила глава КС Домника Маноле, передает РИА Новости.

«Конституционный суд признал наличие обстоятельств для роспуска парламента, поскольку он неспособен сформировать правительство. Решение является окончательным и вступает в силу в момент оглашения», — зачитала решение суда Маноле.

Документ означает, что президент вправе подписать указ о роспуске парламента и назначить дату досрочных выборов.

Санду обратилась в КС в конце марта. Она заявила, что все законные условия для роспуска парламента есть, и попросила судей подтвердить правильность ее позиции. Президент также раскритиковала нынешний состав парламента, отметив, что в него входят коррумпированные депутаты, которые «обедняют страну».