В парламенте Молдавии назвали катастрофой первые 100 дней президентства Санду

Депутат парламента Молдавии от Соцпартии Василий Боля назвал катастрофой первые 100 дней президентства Майи Санду, передает РИА Новости.

«Первые 100 дней президентства Майи Санду стали катастрофой и разочарованием. Важно не допустить, чтобы она и далее проявляла безответственность и наносила вред стране и людям», — заявил Боля.

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По его словам, Санду не сделала ничего из того, что она обещала гражданам, поскольку «не способна что-то совершить».

«Но одно дело ничего не делать, и совсем другое — действовать против собственного народа, против конституции, ввергая страну в хаос», — отметил депутат.

Боля утверждает, что Санду спровоцировала институциональный кризис, отказавшись от диалога с парламентом.

Ранее Санду обратилась в Конституционный суд для роспуска парламента, после того как он не смог утвердить ее кандидата на должность премьер-министра — Игоря Гросу. Президент заявила, что в нынешний парламент входят коррумпированные депутаты, которые «обедняют страну».