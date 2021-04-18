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В Молдавии Партия социалистов потребовала отставки президента

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Фото: Стрингер / РИА Новости

Партия социалистов Молдавии потребовала отставки президента республики Майи Санду, обвинив ее в антиконституционном заговоре после того, как Конституционный суд признал, что она вправе распустить парламент. Об этом заявил руководитель политической силы Игорь Додон, сообщает РИА Новости в воскресенье, 18 апреля.

Он отметил, что партия «квалифицирует решение Конституционного суда, принятое под открытым давлением президента Майи Санду, как конституционный переворот с целью установления в Молдове режима внешнего управления в интересах зарубежных кураторов Санду».

Политик добавил, что его партия выражает недоверие нынешнему составу Конституционного суда республики, члены которого «стали соучастниками узурпации власти в стране», и требует отставки судей, санкционировавших роспуск парламента.

По словам Додона, несмотря на решение Конституционного суда, социалисты продолжают настаивать на выдвижении кандидатом в премьеры нынешнего посла республики в России Владимира Головатюка.

Конституционный суд республики вынес свое решение 15 апреля. Санду обратилась в суд в конце марта. Она заявила, что все законные условия для роспуска парламента есть, и попросила судей подтвердить правильность ее позиции.

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