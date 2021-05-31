На Украине назвали причину низких темпов вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью телеканалу ТСН назвал нехватку препаратов от коронавируса причиной низких темпов вакцинации граждан, но пообещал исправить ситуацию к началу июня.

По его словам, пока страна не располагает достаточным количеством вакцины, чтобы «загрузить все платформы» — в распоряжении министерства осталось лишь полтора миллиона доз препарата CoronaVac и полмиллиона Pfizer. «[Еще] полмиллиона доезжает. И полмиллиона в рамках COVAX мы получим на неделе — 7 июня», — сказал Ляшко.

Он добавил, что власти сейчас также договариваются о покупке новой партии вакцины AstraZeneca. Рекордные объемы поставок, по мнению Ляшко, позволят существенно нарастить темпы вакцинации и сделать эту кампанию массовой. «Каждый город может открыть массовые точки для вакцинации. Мы разработали алгоритм, провели несколько тренингов», — заверил министр.

Ляшко был назначен на пост главы украинского Минздрава 20 мая. Его предшественника Максима Степанова Верховная Рада сместила с должности за провал кампании по иммунизации граждан. Первым обещанием нового министра было привить от инфекции пять миллионов украинцев до начала осени.

Вскоре стало известно, что около половины регионов страны приостановили иммунизацию жителей. Причины такого решения озвучены не были, несмотря на нахождение в очереди около полумиллиона граждан. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 2,2 миллиона человек.