Украина захотела бесплатно получить от Казахстана вакцину против коронавируса

Украина захотела получить казахстанскую вакцину QazVac от коронавируса в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Возможность бесплатных поставок препарата обсуждали министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сейчас в Казахстане доступны четыре вакцины. Помимо отечественной QazVac в стране можно привиться российским препаратом «Спутник V», арабо-китайским Hayat-Vax и китайским препаратом от Sinovac Biotech. Регистрацию также получила американская вакцина Pfizer, однако ее поставки в Казахстан пока не начались.

QazVac находится в списке вакцин против коронавируса, которые ожидают одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).