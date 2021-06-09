Украинцам пообещали полеты в Евросоюз уже летом

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на заседании правительства пообещал, что граждане смогут свободно летать в страны Евросоюза уже этим летом. Об этом в среду, 9 июня, сообщает «Страна.ua».

По словам министра, позитивность тестирования на коронавирус на Украине соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и составляет менее 5 процентов. Этого удалось достичь благодаря массовому тестированию и снижению заболеваемости, подчеркнул он.

«Такой уровень тестирования и падение динамики заболевания могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией по критериям Евросоюза», — отметил Ляшко.

В этом случае украинские туристы смогут свободно путешествовать в европейские страны уже летом, пояснил министр.

Ранее сообщалось, что Украина получила новую партию вакцины Pfizer, ее объем составил более 117 тысяч доз.