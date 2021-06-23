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Биолог оценила опасность новой мутации индийского штамма для России

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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Впервые мутация, аналогичная новому индийскому варианту «дельта плюс», была зафиксирована в Европе и встречается в южноафриканском варианте. Она опасна тем, что при помощи такой мутации коронавирус может уйти от коктейля антител, в том числе из вакцин и сывороток. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

По оценке Барановой, штамм «дельта» вряд ли мутировал до «дельта плюс» именно в Индии, так как до этого мутацию видели в Европе. Она отметила, что одна и та же мутация может быть независимо приобретена разными штаммами.

Ранее Баранова рассказала, что в Перу выявлен еще один штамм коронавируса, сравнимый по степени опасности с индийским вариантом. По ее словам, если это два разных штамма вируса, то к ним могут понадобиться разные вакцины. Биолог также выразила надежду, что варианты штаммов коронавируса «не сойдутся врукопашную».

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