Биолог объяснила невозможность найти лекарство от COVID-19

Найти эффективное лекарство от COVID-19 невозможно из-за определенных технологических и политических трудностей. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Баранова объяснила, что ученые давно не работают самостоятельно, так как исследования дорогие, требуют помещений, расходных материалов и животных моделей. Такие средства можно получить лишь через гранты, однако многие эксперты, которые выступают на тему производства вакцин, скорее всего, их не получат, так как научные мэтры смотрят на них свысока.

Для этого нужна армия специалистов. Конечно, постепенно это все будет делаться. Но пока такие исследования государствами не особо стимулируются, ведь это фундаментальная наука, а не прикладная. Может, из этих исследований что-то и получится интересное для практики, а может и нет. Анча Баранова биолог

По ее словам, в первые месяцы пандемии ученые «единым фронтом» шли на исследование коронавируса, однако сейчас снова происходит их размежевание.

Кроме того, как объяснила биолог, в случае с некоторыми белками достаточно тяжело проследить особенности их мутации — для этого их нужно клонировать и смотреть, как они влияют на клетки. Она объяснила, что для ускорения процесса поиска лекарства надо хорошо представлять себе биологию коронавируса, а у ученых пока очень смутное понимание.

«Образно говоря, перед нами слон. Мы уцепились за его одну ногу — S-белок, и ползаем по ней, а другие части слона нас почему-то мало беспокоят», — резюмировала Баранова.

В мае директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Михаил Щелканов рассказал, что вскоре коронавирус может стать сезонным заболеванием и для его лечения потребуются новые препараты, так как появятся резистентные варианты вируса.