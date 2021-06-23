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Биолог рассказала о появлении еще одного «ужасного» штамма коронавируса

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Фото: John Minchillo / AP

В Перу выявлен еще один штамм коронавируса, сравнимый по степени опасности с индийским вариантом. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

«Вслед за индийским вариантом появятся и другие. В Перу, например, уже зарегистрирован новый штамм — достаточно ужасный. Он не хуже "дельты" — индийского штамма. И даже примерно на одном уровне с ним. Если это два разных штамма вируса, то получается, что к ним будут нужны и разные вакцины? Это вызывает вопросы», — отметила Баранова.

Она также выразила надежду, что варианты штаммов коронавируса «не сойдутся в рукопашную».

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове оценила эффективность всех существующих вакцин против индийского штамма коронавируса. Она отметила, что полный уровень защиты обеспечивают только обе дозы вакцины. Специалист рекомендовала всем, получившим первый укол препарата, завершить процедуру вакцинации.

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