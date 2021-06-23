Биолог назвала главную опасность индийского штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса наиболее опасен из-за «быстрой консолидации» поражения легких. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

«То есть их функция [легких] теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года. Пациент поступает в больницу с КТ-2 [вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии], завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации», — пояснила биолог.

Как отметила Баранова, клетки эпителия в легких обычно осуществляют газообмен — для этого нужно поддерживать влажность, и альвеолы производят сурфактанты — смесь веществ, покрывающая легкие изнутри. При коронавирусе клетки эпителия перестают производить эту смесь.

«А следующий шаг — клетки вообще превратятся в фибробласты (клетки соединительной ткани — прим. «Ленты.ру»). В этом случае они уже ничего хорошего производить не смогут, кроме провоспалительных цитокинов и других пакостей», — заключила Баранова.

Ранее врач Михаил Каган предупредил россиян о легком проникновении индийского штамма коронавируса в клетки. По его словам, новая мутация COVID-19 легче передается от человека человеку и на 40 процентов заразнее британского штамма.