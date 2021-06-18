В России разработали тест на четыре значимые мутации коронавируса

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали тест для выявления наиболее значимых мутаций коронавируса. Об этом сообщается на сайте ФМБА.

Речь идет о выявлении нескольких линий вируса SARS-CoV-2: альфа- («британской», B.1.1.7), бета- («южноафриканской», B.1.351), гамма- («бразильской», P.1) и дельта- («индийской», B.1.617.2) вариантов.

Как уточнил заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности ФМБА Герман Шипулин, ожидаемое время регистрации тестов — начало июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что ученые ФМБА обнаружили новые мутации коронавируса, снижающие эффективность вакцин. Согласно сообщению агентства, изменения вируса могут повлиять не только на воздействие препаратов, но и на течение болезни.