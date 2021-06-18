Россия
 
Последние новости
Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу
Участники спортивной рыбалки случайно поймали агрессивную акулу-людоеда
Самая популярная на Pornhub россиянка оценила идею легализовать порно в России
Телевидение Латвии закроет вещание на русском языке
Трое детей Анджелины Джоли хотели дать показания против Брэда Питта
Швеция обыграла Словакию на Евро и возглавила группу
Российский «убийца авианосцев» ушел к британскому Queen Elizabeth
Украина задумала частично продать ГТС для защиты от России
В теории эволюции Дарвина обнаружили ошибку
Новости партнеров
Прослушать новость

Российские ученые нашли снижающие эффективность вакцин мутации коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России обнаружили новые мутации коронавируса, которые снижают эффективность вакцин. Об этом сообщается на сайте агентства.

В сообщении говорится, что появление новых генетических линий SARS-CoV-2, в генных участках которых присутствуют мутации, может влиять на свойства вируса. Измениться может как течение болезни, так и эффективность лечебных и профилактических препаратов, в число которых входят и вакцины.

Ранее доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев рассказал о самой опасной мутации коронавируса. По его словам, ей окажется та, которая будет способна поменять структуру вируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ученые ФМБА России выявили новые линии вируса SARS-CoV-2
В Роспотребнадзоре назвали главных распространителей индийского штамма
Роспотребнадзор назвал причину отказа от второй дозы вакцины