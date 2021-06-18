Российские ученые нашли снижающие эффективность вакцин мутации коронавируса

Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России обнаружили новые мутации коронавируса, которые снижают эффективность вакцин. Об этом сообщается на сайте агентства.

В сообщении говорится, что появление новых генетических линий SARS-CoV-2, в генных участках которых присутствуют мутации, может влиять на свойства вируса. Измениться может как течение болезни, так и эффективность лечебных и профилактических препаратов, в число которых входят и вакцины.

Ранее доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев рассказал о самой опасной мутации коронавируса. По его словам, ей окажется та, которая будет способна поменять структуру вируса.