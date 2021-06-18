Роспотребнадзор назвал причину отказа от второй дозы вакцины

Вторую дозу вакцины от коронавируса не нужно вводить тем, кто заболел после первой прививки. Об этом этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, эксперты заявили об отсутствии необходимости сдавать какие-либо анализы перед вакцинацией. Главным критерием для получения препарата является хорошее самочувствие пациента.

При этом перед вакцинацией горожан будут осматривать специалисты — проверять давление, температуру и состояние слизистых носа и горла.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что при осложнении ситуации с коронавирусом может быть введена обязательная вакцинация части жителей в других регионах страны.