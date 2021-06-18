Россия
 
Последние новости
«Газпром» признал рекордную утечку газа
Хазанов раскритиковал Павла Волю и назвал его выступление жалким зрелищем
Перепутавшая лак для волос с клеем женщина нашла способ заработать на неудаче
Подполковника МВД России посадили за изнасилование и домогательства на службе
В Роспотребнадзоре назвали главных распространителей индийского штамма
ООН предрекла миру новую пандемию
ЕС одобрил санкции против Белоруссии
Губернатор Подмосковья вакцинировался третий раз
Сурков допустил превращение Украины в конфедерацию
В теории эволюции Дарвина обнаружили ошибку
Новости партнеров
Прослушать новость

Роспотребнадзор назвал причину отказа от второй дозы вакцины

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Вторую дозу вакцины от коронавируса не нужно вводить тем, кто заболел после первой прививки. Об этом этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, эксперты заявили об отсутствии необходимости сдавать какие-либо анализы перед вакцинацией. Главным критерием для получения препарата является хорошее самочувствие пациента.

При этом перед вакцинацией горожан будут осматривать специалисты — проверять давление, температуру и состояние слизистых носа и горла.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что при осложнении ситуации с коронавирусом может быть введена обязательная вакцинация части жителей в других регионах страны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве изменили правила оказания плановой медпомощи из-за коронавируса
В Ленинградской области ввели обязательную вакцинацию для части жителей
Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию части жителей