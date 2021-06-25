Зеленского обвинили в расчленении Украины

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) раскритиковала идею президента Украины Владимира Зеленского о проведении референдума по вопросу разрыва отношений с Донбассом. Об этом сообщается на официальном сайте политической силы.

В ОПЗЖ обвинили Зеленского в «некомпетентности и политической несостоятельности», из-за которых он не смог урегулировать конфликт в Донбассе.

Партия также осудила идею президента вынести на референдум вопрос о разрыве отношений с Донбассом. «Подобно безответственным политикам-авантюристам, Зеленский хочет использовать усталость людей от войны. Заставить их на референдуме принять решение о расчленении страны. В этой логике следующим шагом должна будет стать стена, отделяющая от Украины Крым», — заявили в ОПЗЖ.

Политическая сила назвала инициативу Зеленского противоречащей Конституции и закону о референдуме, а также обвинила главу государства в отказе от выполнения своих обязательств перед гражданами и желании «разрушить страну».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что вопрос о разрыве всех связей с Донбассом может быть вынесен на референдум, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в регионе.