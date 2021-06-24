Зеленский заявил о готовности разорвать все отношения с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в Донбассе, на референдум вынесут вопрос о готовности разорвать все связи с регионом. Об этом он заявил в интервью на телеканале «1+1», передает РИА Новости.

«Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины», — сказал украинский лидер. По его словам, если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в Нормандском формате, то за разрыв отношений будут голосовать украинские граждане.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что вопрос привлечения США к урегулированию в Донбассе станет ключевым во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. По словам министра, визит Зеленского в Белый дом может многое изменить в вопросах выведения сотрудничества двух сторон на новый уровень в сфере безопасности и укрепления обороноспособности Украины.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.