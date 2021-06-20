Кравчук дал прогноз о присоединении США к «нормандскому формату»

Решение о присоединении США к «нормандскому формату» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, скорее всего, будет принято по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Такой прогноз дал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает телеканал «Дом».

«Если США присоединятся, считаю, что это будет очень большой шаг к урегулированию процесса. Это будет означать, что и на минской площадке будет присутствовать больше дипломатии, больше усилий и больше твердых позиций, нежели сейчас», — сказал Кравчук.

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Также Кравчук раскритиковал Берлин и Париж за недостаточную твердость и последовательность. «Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор — Россия и что она должна уйти из Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать», — заявил первый президент Украины.

По его мнению, после встречи Зеленского с американским лидером Джо Байденом, «все будет меняться».

В начале июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон этим летом. Украинский лидер уточнил, что речь идет об июле.

«Нормандская четверка» включает Россию, Украину, Германию и Францию.